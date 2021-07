Δένδιας: Άτυπη συνάντηση με τον Ν. Ντιμιτρόφ

Άτυπη συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νίκολα Ντιμιτρόφ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Τwitter.

Ο κ. Ντιμιτρόφ βρίσκεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο Συμπόσιο Σύμης.

