Α. Γκουτέρες για Κυπριακό: Δεν υπήρξε κοινό έδαφος - Συμφωνία για νέα Πενταμερή

Δεν υπάρχει κοινό έδαφος που θα επιτρέψει την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες από τη Γενεύη, μετά την ολοκλήρωση της άτυπη Συνόδου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν θα τα παρατήσουμε».

Ο γ.γ. του ΟΗΕ ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε να γίνει στο μέλλον ακόμη μία συνάντηση των 5+1, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους επόμενους 2 με 3 μήνες.

«Δεν έχουμε βρει ακόμα κοινό έδαφος για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για λύση, αλλά δεν τα παρατώ. Η δική μου εντολή είναι σαφής. Να παλέψω για την ασφάλεια και την ευημερία των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων που αξίζουν να ζήσουν μαζί. Έτσι συμφωνήσαμε ότι θα γίνει στο μέλλον ακόμη μία συνάντηση των 5+1 με την προοπτική να εξασφαλίσουμε κοινό έδαφος για συνομιλίες», σημείωσε χαρακτηριστικά

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Πενταμερή, σημείωσε ότι η συνάντηση τόσο με την ελληνοκυπριακή πλευρά, όσο και με την τουρκοκυπριακή δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση, αν και όπως επισήμανε η ατζέντα του είναι πολύ απλή.

Σύμφωνα με τον ίδιο «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ότι μπορούμε για να προχωρήσει αυτή την προσπάθεια και να εξασφαλίσουμε θετικά αποτελέσματα»

"We have not yet found enough common ground yet. But I do not give up. My agenda is simple: to fight for the security and wellbeing of the Cypriots, who deserve to live in peace and prosperity together," -- @antonioguterres on #CyprusTalks pic.twitter.com/NK7QLXvlwz