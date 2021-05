Ολλανδία - Κορονοϊός: Δεν θα υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων μέχρι τη 18η Μαΐου

Η Ολλανδία ανέβαλε μία περαιτέρω χαλάρωση της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού κατά της COVID-19 μέχρι τουλάχιστον τη 18η Μαΐου, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψηλός, ενώ τα νοσοκομεία δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο αριθμό των ασθενών που νοσούν από το νέο κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Περνάμε το σημείο κορύφωσης του τρίτου κύματος. Αλλά, η μείωση (του ποσοστού των μολύνσεων) δεν είναι ακόμη τόσο δυνατή» ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Υγείας Ούγκο Ντε Γιονγκ.

We zien dat we over de piek van de 3e golf raken. Maar de daling is nu nog niet voldoende om ook de 2e stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten. De druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. We bekijken per week wat verantwoord mogelijk is. 👉 https://t.co/F7xpEAxbw3 pic.twitter.com/hqAVmqSAPo