EMA για εμβόλιο AstraZeneca: Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σχετικά με τις θρομβώσεις

Την Τετάρτη ή το αργότερο την Πέμπτη θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), σχετικά με το θέμα της πιθανής σύνδεσης του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19 με τις θρομβώσεις.

Σε ανακοίνωση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο ΕΜΑ αναφέρει ότι συνεχίζει να εξετάζει τη σύνδεση αυτή, ενώ η επιτροπή ασφάλειας της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής «δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα και η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Απόφαση για το θέμα θα ανακοινωθεί αύριο ή την Πέμπτη, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο EMA είχε ανακοινώσει στις 18 Μαρτίου ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων και πως η χρήση του παραμένει ασφαλής, μετά την αναστολή χρήσης του από αρκετές χώρες.

Η υπηρεσία είχε εξηγήσει ωστόσο τότε ότι υπάρχει ενδεχόμενη σχέση με σπάνιες περιπτώσεις σχηματισμού θρόμβων και ότι θα δημοσιοποιήσει επικαιροποιημένες συστάσεις κατά τη σύνοδο της επιτροπής ασφάλειάς του αυτή την εβδομάδα.

Στ. Κυριακίδου: Είμαστε σε στενή επαφή με τον ΕΜΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca

Σε στενή επαφή βρίσκεται η Κομισιόν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο twittter η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου. Ειδικότερα, επισήμανε:

In close contact with @EMA_News on the pharmacovigilance assessment of the AstraZeneca vaccine. Evaluation expected late Wednesday.