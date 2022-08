Δεκάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στη σήραγγα της Μάγχης

Τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Καλαί της Γαλλίας στο Φόλκεστοουν της Βρετανίας υπέστη τεχνική βλάβη, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να εγκλωβιστούν για ώρες μέσα στη σήραγγα της Μάγχης.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να περπατούν κατά μήκος της σήραγγας έκτακτης ανάγκης μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας.

Τελικά, οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο τρένο και μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό Φόλκεστοουν στο Κεντ.

I was on the broken down train. Now sitting on a cargo train that has trouble gaining traction. pic.twitter.com/qa0AYPsulh