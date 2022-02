Δέκα νεκροί ομογενείς στην ανατολική Ουκρανία - ΥΠΕΞ: Απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες

Τέσσερις ακόμα ομογενείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού στο χωριό Σαρτανά. Συνολικά, σήμερα έχασαν τη ζωή τους 10 ομογενείς (οκτώ στο Σαρτανά και δύο στο Μπουγάζ κοντά στην Μαριούπολη της Ανατολικής Ουκρανίας).

«Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών» αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών για τον θάνατο των έξι ομογενών από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάζ κοντά στην Μαριούπολη της Ανατολικής Ουκρανίας.

«Οι από αέρος επιθέσεις κατά αμάχων, που συνεχίζονται στο χωριό Σαρτανά και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο επιπλέον τεσσάρων ομογενών, αποτελούν απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες. Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Κυρ. Μητσοτάκης: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα

«10 αθώοι πολίτες ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

10 innocent civilians of Greek origin killed today by Russian air strikes close to Mariupol. Stop the bombing now!