Δέκα νεκροί από επιθέσεις με μαχαίρια στον Καναδά

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκαπέντε τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρια που διαπράχθηκαν κατά συρροή σε δυο απομακρυσμένες κοινότητες του Καναδά, χθες Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία έχει πλέον εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε τρεις επαρχίες για να συλλάβει τους δύο υπόπτους. Στις τοποθεσίες που σημειώθηκαν οι επιθέσεις, ζουν κυρίως αυτόχθονες.

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Σασκάτσουαν ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ενεργοποιήθηκαν πρωτόκολλα εκτάκτου ανάγκης για να αντιμετωπιστεί ο «υψηλός αριθμός ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση».

Η αστυνομία κατονόμασε τους δύο υπόπτους, ανέφερε πως πρόκειται για τους Ντέιμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνται με αυτοκίνητο crossover SUV, ένα μαύρο Nissan Rogue.

Οι ύποπτοι αναφέρθηκε ότι θεάθηκαν στη Ρετζίνα, την πρωτεύουσα της επαρχίας, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων προς νότο. Ο συναγερμός και οι έρευνες επεκτάθηκαν στις δύο γειτονικές επαρχίες Μανιτόμπα και Αλμπέρτα. Η περιοχή των ερευνών είναι αχανής, το μέγεθός της είναι σχεδόν ίσο με τη μισή Ευρώπη.

Η αστυνομία εξετάζει συνολικά 13 τόπους εγκλήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, κάποια θύματα φαίνεται πως ήταν στόχοι των υπόπτων, ενώ άλλοι μπήκαν στο στόχαστρό τους τυχαία. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα θύματα που μετέβησαν σε νοσοκομεία, σημείωσε η υποδιευθύντρια Μπλάκμορ.

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση χθες στις 05:40 (τοπική ώρα· 14:40 ώρα Ελλάδας), που έκανε λόγο για επίθεση με μαχαίρι στην κοινότητα Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον, που ακολουθήθηκε κι από άλλες.

Η κοινότητα των 2.500 κατοίκων κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στους κατοίκους της επαρχίας Σασκάτσουαν συστήθηκε εξάλλου να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Φρικιαστικές και θλιβερές επιθέσεις

Φρικιαστικές και θλιβερές χαρακτήρισε τις επιθέσεις ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (...) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», ανέφερε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης μέσω Twitter.

Please read my full statement on the attacks in Saskatchewan: https://t.co/YEYHR6utxo