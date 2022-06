Δανία: Ρωσικό πλοίο παραβίασε δις τα χωρικά ύδατα της χώρας – Έντονη αντίδραση των Δανών

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο νωρίς την Παρασκευή παραβίασε δύο φορές τα χωρικά ύδατα της Δανίας βόρεια του νησιού Μπόρνχολμ της Βαλτικής Θάλασσας σύμφωνα με τις Ένοπλες Δυνάμεις της σκανδιναβικής χώρας. Η Δανία χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη πρόκληση».

Όπως αναφέρει το Reuters, το ρωσικό πολεμικό πλοίο εισήλθε στα ύδατα της Δανίας χωρίς άδεια τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και ξανά λίγες ώρες αργότερα, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους. Το πολεμικό πλοίο έφυγε αφού το δανικό ναυτικό δημιούργησε ραδιοεπικοινωνία, ανέφερε.



«Μια βαθιά ανεύθυνη, χυδαία και εντελώς απαράδεκτη ρωσική πρόκληση στη μέση του #fmdk», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γιέπε Κόφοντ,



«Οι μέθοδοι εκφοβισμού δεν λειτουργούν εναντίον της Δανίας», είπε ο Kόφοντ.

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO