Daimler: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής κατά 45% στη Κίνα

AP Photo/Andy Wong, file

Η κύρια κοινοπραξία της Daimler AG με την BAIC Motor σχεδιάζει να προσθέσει νέες βάρδιες και εργάσιμες ημέρες σε δύο εργοστάσια του Πεκίνου που θα ενισχύσουν την ονομαστική ικανότητα παραγωγής αυτοκινήτων Mercedes-Benz κατά 45%, σύμφωνα με έγγραφο στην κινεζική ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η προβλεπόμενη αλλαγή στην Beijing Benz Automotive Co (BBAC), που ανήκει στο 49% από την Daimler με έδρα τη Στουτγάρδη και την κύρια επιχείρηση της τελευταίας στην Κίνα, έρχεται καθώς η ζήτηση για πολυτελή οχήματα αυξάνεται στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη χώρα της Daimler, με περισσότερα αυτοκίνητα να πωλούνται εκεί από ό, τι στη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πέρυσι, η BBAC πούλησε 611.000 οχημάτα στη χώρα, αύξηση 8% από 567.000 το 2019.

Η Daimler και η BAIC έχουν μια εταιρική σχέση από το 2003 για την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διανομή αυτοκινήτων, επιβατικών και φορτηγών. Από το 2013, η Daimler συμμετέχει στη θυγατρική της BAIC, BAIC Motor με το 9,55% των μετοχών της, ενώ από το 2018 κατέχει μερίδιο 3,01% στη BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd., που κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την Κίνα.