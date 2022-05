Daily Mirror: Ο Πούτιν χάνει την όρασή του και έχει τρία χρόνια ζωής λόγω καρκίνου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μια «σοβαρή μορφή καρκίνου που εξελίσσεται γρήγορα» και «τα άκρα του τρέμουν ανεξέλεγκτα», ενώ σταδιακά χάνει την όρασή του, με τους γιατρούς να του δίνουν το πολύ τρία χρόνια ζωής, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα Mirror, επικαλούμενη ανώτερο στέλεχος της FSB.

Όπως αναφέρει, αξιωματικός της FSB είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, 69 ετών, «έχει μια σοβαρή μορφή καρκίνου που εξελίσσεται ταχέως» και πως «δεν έχει περισσότερα από δύο με τρία χρόνια για να μείνει στη ζωή».

Υποστήριξε πως «μαθαίνουμε ότι υποφέρει από πονοκεφάλους και πως, όταν εμφανίζεται στην τηλεόραση, χρειάζεται να έχει τα πάντα γραμμένα σε χαρτιά με τεράστια γράμματα, ώστε να μπορεί να διαβάζει όσα θέλει να πει. Τα γράμματα είναι τόσο μεγάλα που κάθε σελίδα περιλαμβάνει μόνο μία-δύο προτάσεις. Η όρασή του επιδεινώνεται σημαντικά με τον καιρό και τα άκρα του πλέον τρέμουν ανεξέλεγκτα».

Ωστόσο, συνεχίσει δεν φοράει γυαλιά για να μην δείξει σημάδι αδυναμίας και εξαιτίας της κατάστασής του έχει «εκρήξεις ανεξέλεγκτης οργής»

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο στο Σότσι και οι κάμερες κατέγραψαν να στρίβει αμήχανα τα πόδια του ενώ οι δυο άνδρες κάθονταν για συνομιλίες.

Επίσης αναφέρει ότι πριν εβδομάδες έκανε περίεργες κινήσεις στην τηλεόραση εν μέσω αναφορών ότι πάσχει από Πάρκινσον και σκλήρυνση κατά πλάκας εκτός από καρκίνο.

Many suspected it after his weird meeting sign Shoigu, during which he held on to the table for 13 minutes.



This is probably the clearest video of something being wrong with Putin’s health.



Look at his leg & hand tremors!



Any doctor out there willing to weigh in?



Parkinson? pic.twitter.com/Vt0TpHtdrF