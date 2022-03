Coinbase Global: Το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων δεν μπλοκάρει τους Ρώσους

Το αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase Global ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε προληπτικό αποκλεισμό όλων των Ρώσων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλος Μπράιαν Άρμστρονγκ σε tweet την Παρασκευή.

«Μην νομίζετε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος χρήσης από ρώσους ολιγάρχες, οι οποίοι χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να αποφύγουν τις κυρώσεις», ανέφερε ο Άρμστρονγκ, προσθέτοντας ότι «απλοί Ρώσοι χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση ως σωσίβιο τώρα που το νόμισμά τους έχει καταρρεύσει».

Κάποια από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο παραμένουν στη Ρωσία, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τη χρηματοπιστωτική αγορά, σε μια απόφαση στην οποία ασκείται κριτική, καθώς αποδυναμώνει τις προσπάθειες της Δύσης να απομονώσει τη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δυτικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να πιέσουν τη ρωσική οικονομία και να την αποκόψουν από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχουν αναγκάσει εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να σταματήσουν μαζικά τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

Εκτός από το Coinbase και τα ανταλλακτήρια Binance και Kraken δεν έχουν μπλοκάρει τους ρώσους πελάτες, παρά τις σχετικές εκκλήσεις της ουκρανικής κυβέρνησης.

2/ Every US company has to follow the law - it doesn't matter if your company handles dollars, crypto, gold, real estate or even non financial assets. Sanctions laws apply to all US people and businesses. — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022

3/ So it would be a mistake to think crypto businesses like Coinbase won't follow the law. Of course we will. This is why we screen people who sign up for our services against global watchlists, and block transactions from IP addresses that might... — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022

4/ ...belong to sanctioned individuals or entities, just like any other regulated financial services business. — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022

5/ That being said, we don’t think there’s a high risk of Russian oligarchs using crypto to avoid sanctions. Because it is an open ledger, trying to sneak lots of money through crypto would be more traceable than using U.S. dollars cash, art, gold, or other assets. — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022

6/ This is not just my opinion btw — experts at the US Treasury and NSC agree. For example: https://t.co/OVEKkMTCRO — Brian Armstrong - barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022

Στο μεταξύ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών Airbnb, προχώρησε στην αναστολή όλων των επιχειρήσεών της στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Μπράιαν Τσέσκι.