CNN: Οι ΗΠΑ θα διευκολύνουν την αποστολή σοβιετικών αρμάτων μάχης στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ αναμένεται να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της μεταφοράς σοβιετικής κατασκευής αρμάτων μάχης από συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CNN, Τζιμ Σκιούτο, τα άρματα θα είναι σοβιετικής κατασκευής T-72, τα οποία ο ουκρανικός στρατός έχει εμπειρία να χειρίζεται και θα παραδοθούν "τις επόμενες ημέρες, αν όχι εβδομάδες».

