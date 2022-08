CNN: Οι δορυφορικές φωτογραφίες από τη Ζαπορίζια που διαψεύδουν τον Πούτιν

Σύμφωνα με τις νέες δορυφορικές εικόνες της Maxar Technologies, που έφερε στο φως το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, δεν υπάρχουν ενδείξεις «συστηματικού βομβαρδισμού» στον πυρηνικό σταθμό της Zαπορίζια. Αυτό αντικρούει τους ισχυρισμούς της Παρασκευής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί επανειλημμένα στρατιωτικά πλήγματα στο εργοστάσιο.

Οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες από τη Maxar Technologies τραβήχτηκαν το πρωί της Παρασκευής.

Το CNN έχει αναλύσει μια σειρά από δορυφορικές εικόνες του συγκροτήματος πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στο Eνέρχονταρ της Ουκρανίας, και δείχνει ελάχιστη έως καθόλου αλλαγή στη ζημιά ή την καταστροφή από τις 19 Ιουλίου, όταν ο ουκρανικός στρατός έπληξε τρεις σκηνές λίγο λιγότερο από 1.000 πόδια μακριά από έναν από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

New #satellite images collected this morning, August 19, 2022, at 11:33 AM local time, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant facility in Enerhodar, #Ukraine. No significant signs of recent shelling or damage is seen in or around the nuclear plant. pic.twitter.com/i9KV9jdwMq