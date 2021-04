CNN: Άνευ προηγουμένου στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνει η Ρωσία στην Αρκτική

Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατιωτική δύναμη στην Αρκτική και δοκιμάζει τα νεότερα όπλα της βοηθούμενη από το γεγονός ότι οι πάγοι λιώνουν με ταχείς ρυθμούς, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη βόρεια ακτή της και να διανοίξει μια βασική οδό για τη ναυτιλία.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, εμπειρογνώμονες όπλων και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για ένα ρωσικό «υπερ-όπλο», την πυρηνική τορπίλη Poseidon 2M39. Η ανάπτυξή του προχωρά γρήγορα και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να ζητά διαρκή ενημέρωση για την πρόοδο των δοκιμών σε κάθε στάδιο από τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σόϊγκου.

Russia is amassing unprecedented military might in the Arctic - CNN https://t.co/yf7MzOJFNr