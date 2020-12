Χριστούγεννα με εξαίσια μουσική από την ΚΟΑ

Τί είναι τα Χριστούγεννα αν όχι οι παραδόσεις και τα έθιμά τους, οι μυρωδιές και κυρίως οι μελωδίες τους; Μπορεί το 2020 να έφερε μαζί του μεγάλες ανατροπές, ωστόσο η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, πιστή στη δική της παράδοση, προσκαλεί και φέτος όλες και όλους να κάνουν... Χριστούγεννα με την ΚΟΑ! Το μενού διαδικτυακών συναυλιών είναι πλούσιο, ξεκινώντας από την Παραμονή των Χριστουγέννων (στις 18:00), στον υποβλητικό χώρο της Ελευσίνας. Εκεί, το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών ερμηνεύει αγαπημένες μελωδίες του λυρικού ρεπερτορίου, υπογραμμίζοντας το εορταστικό κλίμα των ημερών.



Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 18:00, η Ορχήστρα ξαναζωντανεύει τον δικό της, Αλλιώτικο Καρυοθραύστη και τη διάσημη Σουίτα από το μπαλέτο του Τσαϊκόφσκυ. Το ευφάνταστο animation που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017, τιμήθηκε πρόσφατα με το Α’ Βραβείο στο Athens AnimFest, έχοντας ήδη αγγίξει τις καρδιές μικρών και μεγάλων.





Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 20:30, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Α., παρουσιάζει σε live streaming το καθιερωμένο πλέον Εορταστικό Γκαλά, συμπράττοντας με εκλεκτούς λυρικούς ερμηνευτές. Ένα πρόγραμμα με συνθέσεις δημιουργών από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, τις τρεις χώρες της Μεσογείου, που δοκιμάστηκαν σκληρά στο πρώτο, άγριο κύμα της πανδημίας. Στο πόντιουμ, επιστρέφει ο ραγδαία ανερχόμενος Κορνήλιος Μιχαηλίδης.





Μία ακόμη μουσική στάση πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ. Με φόντο τις φουτουριστικές καμπύλες του Ολυμπιακού Σταδίου, το δημοφιλές Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών, τιμά τα 250 χρόνια Μπετόβεν, στο πλαίσιο του προγράμματος (Dis)Playing Attica. Εκτελείται το 13ο Κουαρτέτο, op.130, περιλαμβάνοντας το αρχικό του φινάλε, τη Μεγάλη Φούγκα. Πρόκειται για την τελευταία συναυλία της πρωτοβουλίας (Dis)Playing Attica, που αποχαιρετά με τον τιμώμενο του συνθέτη το 2020.



Η παρακολούθηση των συναυλιών είναι δωρεάν.



Πέμπτη 24.12

18:00

Το Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών στην Ελευσίνα



G. LIGETI

4η από τις "6 Μπαγκατέλλες" για κουιντέτο ξύλινων πνευστών.



G. VERDI-D. LOVREGLIO

Φαντασία πάνω σε θέματα από την όπερα "Τραβιάτα" για κλαρινέτο και 4 πνευστά.



E. BOZZA

Scherzo



W. A. MOZART

"Der Hoelle Rache kocht in meinem" Άρια της βασίλισσας της νύχτας από την όπερα "Μαγικός Αυλός"



C. NIELSEN

Κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, μέρος 2ο Menuet



L. BERNSTEIN

"Somewhere" από το "West Side Story"



G. ROSSINI

"Ο Κουρέας της Σεβίλλης", Εισαγωγή.



Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών:

Ευάγγελος Σταθουλόπουλος, φλάουτο

Χριστίνα Παντελίδου, όμποε

Σπύρος Μουρίκης, κλαρινέτο

Οδυσσέας Μπάσσιος, φαγκότο

Γρηγόρης Ασωνίτης, κόρνο





Παρασκευή 25.12

18:00



Σουίτα από τον Αλλιώτικο Καρυοθραύστη



ΠΙΟΤΡ ΙΛΙΤΣ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ (1840–1893)

Σουίτα από το μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης», έργο 71



ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικόλαος Χαλιάσας

Με παράλληλη προβολή animation.

Με τη συνεργασία των 1895 Cinematic Creations, του ζωγράφου Νίκου Πολυχρονόπουλου και των G Design Studio.



Τετάρτη 30.12

20:30



Εορταστικό Γκαλά ΚΟΑ (Live Streaming)



Συμπαραγωγή με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών



ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813-1901)

Eισαγωγή από την όπερα "Η δύναμη του πεπρωμένου"



ΣΑΡΛ ΓΚΟΥΝO (1818 – 1893)

"Je veux vivre", άρια από την όπερα "Ρωμαίος και Ιουλιέττα"



ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ (1838–1875)

“Votre Toast”, από την όπερα Κάρμεν



ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΒΕΡΝΤΙ (1813-1901)

“O patria.. o tu Palermo”, άρια από την όπερα "I Vespri Siciliani"



ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ ΜΠΕΛΙΝΙ (1801–1835)

“Qui la voce… Vien, diletto”, από την όπερα "I Puritani"

“Il rival… Suoni la tromba”, από την όπερα "I Puritani"



ΛΕΟΝΑΡΝΤ ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ (1918-1990)

Εισαγωγή για ορχήστρα από την οπερέτα "Candide"

"Glitter and be gay", από την οπερέτα "Candide"



ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ (1838–1875)

“Galop (le bal)”, από τη σουίτα "Jeux d’enfants"



ΤΖΟΑΚΙΝΟ ΡΟΣΣΙΝΙ (1792- 1868)

"Dunque io son", από την όπερα ο Κουρέας της Σεβίλλης



ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΤΕ ΦΑΓΙΑ (1876–1946)

Ισπανικός Χορός από την όπερα "Η Σύντομη Ζωή"



ΓΚΑΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ (1797–1848)

“Quanto amore ed io spietata” από την όπερα "L’Elisir d’Amore”

“Cheti, cheti immantinente”, από την όπερα "Don Pasquale"





ΣΟΛΙΣΤ

Χριστίνα Πουλίτση, υψίφωνος

Τάσης Χριστογιαννόπουλος, βαρύτονος

Χριστόφορος Σταμπόγλης, βαθύφωνος



ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κορνήλιος Μιχαηλίδης



Πέμπτη 31.12

20:00



Το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών στο ΟΑΚΑ



ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770–1827)

13ο Κουαρτέτο Εγχόρδων σε σι ύφεση μείζονα, op.130

Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών:



Απόλλων Γραμματικόπουλος, βιολί

Παναγιώτης Τζιώτης, βιολί

Πάρις Αναστασιάδης, βιόλα

Ισίδωρος Σιδέρης, βιολοντσέλο



Συναυλία στο πλαίσιο του (Dis)Playing Attica.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής -

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.



Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συναυλίες στη Σελίδα Facebook και το κανάλι YouTube της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.