Χορός δισεκατομμυρίων στην ξενοδοχειακή αγορά με «φόντο» την άνοδο του τουρισμού

Επενδυτικό οργασμό φέρνει στην χώρα μας η άνοδος του τουρισμού που σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία αλλά και τις προβλέψεις από πάσα κατεύθυνση αναμένεται να καταγράψει ρεκόρ ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019 με την ανακαίνιση αλλά και την δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων να σέρνουν έναν χορό δισεκατομμυρίων.

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΛΑΜΨΑ για την πώληση του Sheraton Rhodes Resort στην Ιαλυσό της Ρόδου έναντι 43,8 εκατ. ευρώ στην θυγατρική του Ισπανικού Ομίλου «AZORA GROUP », ήρθε να προστεθεί στην πλειάδα επενδύσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα με το ξενοδοχειακό real estate να τρέχει με φρενήρης ρυθμούς.

Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό και ευρύτερο τουρισμό εκτιμάται ότι μπορεί στην τρέχουσα πενταετία να φθάσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 9-10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7 δισ. έχουν ήδη προϋπολογιστεί ότι θα δοθούν ως δάνεια για την χρηματοδότηση μεγάλων ξενοδοχείων και resort από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Επενδύσεις που έρχονται ως συνέχεια πραγματοποιηθέντων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια που λειτούργησαν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς προορισμούς, αποτελώντας το πρόκριμα για τις αποφάσεις μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων για νέες επενδύσεις στην χώρα. Πλέον το ενδιαφέρον ξένων αλυσίδων να αποκτήσουν περαιτέρω παρουσία στην ελληνική αγορά είναι δεδομένο και συνοδεύεται από πλάνα ανάπτυξης με δεκάδες νέες μονάδες.

Οι σημαντικότεροι ξενοδοχειακοί οίκοι του κόσμου αλλά και μεγάλοι Έλληνες επενδυτές αγοράζουν και χτίζουν αδιάκοπα κυρίως τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία στην Αθήνα και τα νησιά. Εταιρείες επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων, όπως η Prodea Investments, η Dimand Real Estate, ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως ο όμιλος Fattal και η Brown Hotels, αλλά και ισχυρά Fund από την διεθνή σκηνή συγκαταλέγονται μεταξύ των επενδυτών.

Η Αθήνα έχει προσελκύσει με αμείωτη ένταση νέες επενδύσεις, τόσο σε επίπεδο μεγάλων μονάδων όσο και σε μικρότερα boutique ξενοδοχεία. Ο όμιλος Λασκαρίδη και η λειτουργία του πεντάστερου «Athens Capital Center Hotel MGallery» με τη συνεργασία της Αccor το «Xenodocheio Μilos», το «Anda Hotel Athens», μέλος της Radisson Individuals στο Κολωνάκι, το νέο εγχείρημα των Λιβανέζων της Yazbek στο κτίριο της ΧΑΝ στην Ακαδημίας το Moxy Athens της Dimand. Στο πλαίσιο της εμβληματικής αστικής ανάπλασης του Ελληνικού η Lamda έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνιών με την ΤΕΜΕΣ ΑΕ, του ομίλου Κωνσταντακόπουλου για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων και των αντίστοιχων τουριστικών-οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού, κατά την πρώτη πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου.

Την ίδια στιγμή, η ΤΕΜΕΣ με την Costa Navarino, τo ιστορικό ξενοδοχείο «Hilton» της Αθήνας που αλλάζει πρόσωπο, η Sani/Ikos, η Mitsis Hotels είναι επίσης μερικά μόνο από τα μεγάλα εγχώρια ονόματα που συνεχίζουν να επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού. Αντίστοιχα, διεθνή επενδυτικά ονόματα όπως τα Hotel Investment Partners (ΗΙP), Ηines, Henderson Park, HIG, Zetland Capital κ.ά. φέρνουν κεφάλαια για την εξαγορά μονάδων , κόκκινων δανείων όπως έγινε στην περίπτωση του Κυπριώτη στην Κω από

την HIG, την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων σε ελληνικά νησιά, διαβλέποντας τις προοπτικές του κλάδου.

H AGC στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης και μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι Marriott, Accor, Hilton, Hyatt, Radisson, Melia, One & Only, ή μικρότερες, όπως οι ισραηλινές Fattal και Brown, βάζουν την υπογραφή τους σε ξενοδοχεία των πιο δημοφιλών προορισμών. Άλλοι σημαντικοί παίκτες όπως οι Mandarin Oriental, Rosewood Hotels & Resorts, Edition Hotels, 1Hotels, Rocco Forte έχουν στο στόχαστρο την Ελλάδα και οι συμφωνίες διαδέχονται η μια την άλλη. Τον Ιούλιο το Village Resort & Waterpark 4 αστέρων 275 δωματίων που βρίσκεται στη Χερσόνησο της Κρήτης πωλήθηκε στην Cretan Investment Group Hellas – CIG Hellas.

Τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου 2022 το Ταμείο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου παρέδωσε το ξενοδοχείο Xenia Kythnos στο επενδυτικό σχήμα Michal και Avraham Ravid, που υπέγραψε για το δικαίωμα χρήσης του ξενοδοχείου και των δύο ιαματικών πηγών για χρονική περίοδο 99 ετών καταβάλλοντας αντίτιμο τριών εκατομμυρίων. Το έργο υπό την ονομασία Genesis of the Royal Baths of Kythnos, έχει συνολικό επενδυτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή πολυτελών διαμερισμάτων, σουίτες και ένα ανοιχτό δημόσιο πάρκο.

Η Hova Hospitality για λογαριασμό της Primonial REIM απέκτησε το Club Med Gregolimano 381 δωματίων 4 αστέρων, που βρίσκεται στα βόρεια της Εύβοιας από τον όμιλο Fosun με έδρα την Κίνα. Η Hova Hospitality δημιουργήθηκε το 2021 από τους Dominique Ozanne και Gaël Le Lay και έχει ήδη δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 125 περιουσιακών στοιχείων αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το φθινόπωρο του 2022 θα ξεκινήσουν εργασίες ανακαίνισης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας.

Μετά την εξαγορά του Naxos Resort Beach Hotel τον Δεκέμβριο του 2021, η Attica Blue Hospitality – 100% θυγατρική του Attica Group, εξαγόρασε το Tinos Beach Hotel τον Ιούλιο του 2022. Η συνολική συναλλαγή για το ξενοδοχείο 4 αστέρων που προβλέπει την αναβάθμιση της μονάδας 180 δωματίων ανήλθε στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου λίγο πριν την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή για το project Tethys βρίσκεται και η Intrum Hellas το οποίο περιλαμβάνει 72 ξενοδοχεία. Στην Intrum κατατέθηκαν τέσσερις δεσμευτικές προσφορές από την κοινοπραξία του fund SMER του Νίκου Καραμούζη, από εταιρεία του Θανάση Λασκαρίδη και του ισραηλινού ομίλου Brown, αλλά και από τους Deutsche Bank, Bain και το fund Apollo. Το πακέτο Tethys αποτελείται από 72 ξενοδοχεία που αποτελούν ενέχυρα 69 εταιρειών του κλάδου με δάνεια ύψους περί τα 250 εκατ ευρώ. Τα ξενοδοχεία είναι 5στερα και 4στερα και βρίσκονται σε Μύκονο, Κρήτη, Κουφονήσι, Κω, Νάξο, Χαλκιδική, αλλά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι συνολικές κλίνες φθάνουν τις 4.000.

Ωστόσο και η Θεσσαλονίκη έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις επενδύσεις να αφορούν κυρίως σε πεντάστερα ξενοδοχεία Ο όμιλος Fattal μέσω της Leonardo Hotels and Resorts Mediterranean θα επενδύσει για το νέο 5άστερο ΝΥΧ στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης ενώ το Monasty

Thessaloniki, από την Autograph Collection αποτελεί το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της Marriott στη Θεσσαλονίκη. Η Brown θα ανοίξει με το νέο έτος το πρώτο ξενοδοχείο της στη Θεσσαλονίκη που θα στεγάζεται στο διατηρητέο, εμβληματικό πρώην «Βιέννη», ενώ στο τέλος της ίδιας χρονιάς θα ακολουθήσει το έτερο ξενοδοχείο του Ισραηλινού ομίλου που υλοποιείται στις παλιές καπναποθήκες «Μιχαηλίδη» στη οδό Δωδεκανήσου.

Τέλος μια ακόμη εμβληματική επένδυση αν και έχει κολλήσει στις τελικές αποτιμήσεις είναι αυτή του Πόρτο Καρράς. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετατροπή του σε έναν από τους πλέον πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου από τον όμιλο Belterra Investments του Ιβάν Σαββίδη. Το πλάνο περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της συνολικής έκτασης των 18.000 στρεμμάτων, με πρόβλεψη και διερεύνηση ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων πλέον των 5 αστέρων, δημιουργία περιοχής ιδιωτικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, καζίνου, οινοποιείου, μαρίνας και με υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και άλλες δραστηριότητες.