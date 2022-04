Χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο από την 1η Απριλίου οι χώρες της Βαλτικής

Οι χώρες της Βαλτικής δεν έχουν λάβει φυσικό αέριο από τη Ρωσική Ομοσπονδία από την 1η Απριλίου, όπως έκανε γνωστό σήμερα η λετονική εταιρεία φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα έχει προειδοποιήσει την ΕΕ ότι οι πληρωμές για την προμήθεια φυσικού αερίου θα γίνονται σε ρούβλια.

«Εάν εξακολουθούσαν να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν υπάρχει εμπιστοσύνη στις παραδόσεις από τη Ρωσία, τα τρέχοντα γεγονότα μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της λετονικής εταιρείας φυσικού αερίου Conexus Baltic Grid Uldis Bariss.

«Από την 1η Απριλίου, το ρωσικό φυσικό αέριο δεν ρέει πλέον στη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία», είπε στο λετονικό ραδιόφωνο, προσθέτοντας ότι η αγορά της Βαλτικής εξυπηρετείται επί του παρόντος από αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη Λετονία.

#Latvia said that natural #gas from #Russia has not been imported to the #Baltic states since April 1. This was announced by the general director of Conexus Baltic Grid, Uldis Bariss. pic.twitter.com/ayNH6INvwe

«Από τώρα και στο εξής η Λιθουανία δεν θα καταναλώνει ούτε ένα κυβικό μέτρο ρωσικού φυσικού αερίου» έγραψε στο Twitter η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ινγκρίνα Σιμονίτε. «Η Λιθουανία είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που αρνείται την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου», επισήμανε.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas. LT is the first EU country to refuse Russian gas import.

«Από αυτόν τον μήνα, όχι άλλο ρωσικό φυσικό αέριο στη Λιθουανία. Χρόνια πριν, η χώρα μου έλαβε αποφάσεις που μας επιτρέπουν να σπάσουμε χωρίς πόνο τους ενεργειακούς δεσμούς με τον επιτιθέμενο. Εάν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό, μπορεί να το κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!