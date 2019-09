Χονγκ Κονγκ: Νέα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων

Οι διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ οι οποίοι μετέχουν στις παγκόσμιες εκδηλώσεις «ενάντια στον ολοκληρωτισμό σήμερα» βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωποι με την αστυνομία της πόλης ύστερα από μια νύχτα σφοδρών επεισοδίων.

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και κανονιών νερού για να διαλύσει διαδηλωτές σε εμπορική περιοχή της μητρόπολης ενόψει μιας σειράς προγραμματισμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων δύο ημέρες πριν την Εθνική Εορτή της Κίνας.

Tear gas was fired in Admiralty shortly before 4pm on Sunday as "anti-totalitarianism" protesters occupied Harcourt Road.



