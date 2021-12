Χονγκ Κονγκ: Εκατοντάδες παγιδευμένοι από πυρκαγιά σε ουρανοξύστη

Τριακόσιοι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη World Trade Center του Χονγκ Κονγκ, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12: 37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος για πολλούς εργαζόμενους, στην εμπορική συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις,

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1 . #HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5

Firefighters received reports about the blaze at the World Trade Center around 12 pm, according to Commercial Radio. The fire, which was raised to the no. 3 alarm by 1 pm, is believed to have broken out on the building's first floor where renovations are going on. pic.twitter.com/NWqNNM6ZRd