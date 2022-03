Χερσώνα: Ρώσοι συνέλαβαν πολίτες που διαμαρτύρονταν για την εισβολή

«Περισσότεροι από 400 Ουκρανοί που διαμαρτυρήθηκαν για την κατάληψη της Χερσώνας από τις ρωσικές δυνάμεις συνελήφθησαν από την εθνική φρουρά της Ρωσίας», δήλωσε η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Guardian, ενώ σε βίντεο που αναρτήθηκε ακούγονται πυροβολισμοί από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων.

Σε ανακοίνωσή της, η ανώτατη διοίκηση του ουκρανικού στρατού ανέφερε ότι εκατοντάδες έχουν συλληφθεί επειδή διαδήλωσαν στην κατεχόμενη πλέον από τη Ρωσία Χερσώνα.

«Λόγω της ισχυρής αντίστασης των κατοίκων της Χερσώνας, οι κατακτητές επιχειρούν να εισαγάγουν διοικητικό-αστυνομικό καθεστώς», ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας Tymofiy Mylovanov σημειώνοντας ότι το «ουκρανικό πλήθος διαδηλωτών εξοργίζεται όταν ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να χτυπούν έναν διαδηλωτή. Οι Ρώσοι ανοίγουν πυρ (στον αέρα) και αυτό δεν σταματά αλλά κινητοποιεί τους διαδηλωτές. Καθαρός θυμός και χωρίς φόβο».

Day 14. Good morning. Video: Kherson - the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju