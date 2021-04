Χάρτης ECDC: «Kόκκινη» η Ελλάδα, στο «βαθύ κόκκινο» Αττική και Δυτική Μακεδονία

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Ελλάδα, όπως φαίνεται στους αναθεωρημένους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που αποτυπώνουν την επιδημιολογική κατάσταση του κορονοϊού στην Ευρώπη.

Εξαίρεση αποτελούν δύο περιοχές που χρωματίζονται με «βαθύ κόκκινο».

Πρόκειται για την Αττική και τη Δυτική Μακεδονία. Στους χάρτες που δημοσιεύθηκαν σήμερα Πέμπτη από το ECDC αποτυπώνονται δεδομένα που αφορούν τον συνδυαστικό δείκτη τεστ, τα νέα κρούσματα και τον δείκτη θετικότητας για το χρονικό διάστημα 9 – 14 Απριλίου.

