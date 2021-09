Χάρτης ECDC: Βελτιωμένη η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας

Βελτιωμένη είναι η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (ECDC), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, πλέον δεν υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο.

Υπενθυμίζεται ότι με βαθύ κόκκινο χρώμα το προηγούμενο δεκαπενθήμερο ήταν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για κρούσματα κορονοϊού, θετικότητα και ρυθμό τεστ, ολόκληρη η επικράτεια είναι σε πορτοκαλί.

