Χάρκοβο: Αποκαθηλώθηκε η προτομή Σοβιετικού στρατάρχη του Β΄ΠΠ

Η προτομή του Σοβιετικού στρατάρχη και ήρωα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου Γκεόργκι Ζούκοφ αποκαθηλώθηκε στο Χάρκοβο, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter το πρακτορείο Nexta.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο του Χαρκόβου, Τατιάνα Τόπτσι, το συμβάν σημειώθηκε στις 11:00 το πρωί της Κυριακής, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκαθήλωση της προτομής. Σύμφωνα με το Nexta, η δημοτική Αρχή ήταν αντίθετη σε μια τέτοια ενέργεια.

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv



The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu