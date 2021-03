ΕΕ: : Χαλαρή δημοσιονομική πολιτική και το 2022- Από το 2023 οι περιορισμοί

Τη διατήρηση των χαλαρών δημοσιονομικών στόχων ελέω κορονοϊού και το 2022 προκρίνει η Κομισιόν σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής κατά την προσεχή περίοδο που δημοσίευσε σήμερα.

Σε αυτήν τονίζεται ότι "απαιτούνται αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και στηρίζουν την ανάκαμψη, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα".

Η διατήρηση των χαλαρών δημοσιονομικών κανόνων δίνει σαφώς ανάσα και στο οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης το οποίο μπορεί, στον βαθμό που επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά ομολόγων μετά την πρόσφατη αναταραχή, να καλύψει για φέτος το αυξημένο έλλειμμα του Προϋπολογισμού. Ήδη το πακέτο των 7,5 δισ. ευρω για τη στήριξη της οικονομίας που είχε γραφτεί στον Προϋπολογισμό έχει πλέον ανέβει στα 11,5 δισ.ε υρω. Με το μικρότερο πακέτο το έλλειμμα που έπρεπε να καλυφθεί είχε Προϋπολογιστεί στα 14,7 δισ. ευρώ.

