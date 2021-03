Χ. Θεοχάρης: Έτοιμη η Ελλάδα μέχρι τις 14 Μαΐου να ανοίξει τον τουρισμό της

Με σύνθημα «All you want is Greece» ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσκάλεσε το διεθνές κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα εφέτος για τις διακοπές του. "Φέτος και για πάντα, «το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα». Για να ξαναέρθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα", ανάφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνας υπουργός, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού του Βερολίνου (ΙΤΒ), που ξεκίνησε σήμερα και διεξάγεται φέτος ψηφιακά.

