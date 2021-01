Χ. Γώγος: Στο τραπέζι αυστηρότερο lockdown - Πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο

Eurokinissi

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιβολή αυστηρότερου lockdown, τύπου Μαρτίου, άφησε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, «αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει ή έχουμε αύξηση κρουσμάτων».

Όπως τόνισε ο καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «το στοίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχει το lockdown, αλλά και να εφαρμόζεται. Γιατί και τώρα είναι αυστηρό, αλλά δεν τηρείται».. Σημείωσε ακόμα ότι προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι ακόμα και τώρα, έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας, εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητές του κορονοϊού.

Όσον αφορά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, ο καθηγητής δήλωσε ότι κάθε τομέας θα ανοίγει με απόσταση 1-2 εβδομάδων από τον προηγούμενο, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γώγος τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή των μαθητών της Γ' Λυκείου στα σχολεία. «Την Παρασκευή θα αποφασίσουμε για όποιο θέμα μας φέρει το υπουργείο Παιδείας», επισήμανε.

Σχετικά με το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων, ανέφερε πως τα επιδημιολογικά δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγα λόγω του μικρού αριθμού των τεστ που έγιναν αυτές τις μέρες. «Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και για αυτά τα λίγα τεστ, υπάρχουν αρκετά θετικά κρούσματα. Πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ στον γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως δειγματοληπτικά στις δύσκολες περιοχές».

Όπως τόνισε, ο κόσμος δεν πήγαινε να εξεταστεί στις γιορτές. «Δεν είχαμε την εικόνα που έχουμε συνήθως που διενεργούνται 30.000 τεστ. Γίνονταν 10.000-15.000 τεστ και ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν 400-500. Αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μετά τις γιορτές με αρκετά τεστ και τώρα θα έχουμε και την εικόνα αυτών των δύσκολων ημερών, των εορτών», σημείωσε.

Όσον αφορά το λιανεμπόριο, ο κ. Γώγος απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, δηλαδή του ραντεβού για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δεν λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε.

«Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα», τόνισε.

Σε σχέση με τους εμβολιασμούς, σχολίασε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποκλιμακωθεί το πρόβλημα και να μειωθούν τα κρούσματα, γιατί τρέχει ο εμβολιασμός και τα δεδομένα για τις νέες μεταλλάξεις είναι καλά.

«Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε και κάλυψη του ευάλωτου πληθυσμού, των δύσκολων ομάδων. Έτσι, θα έχουμε μικρότερη νοσηρότητα και θνητότητα», σημείωσε ο κ. Γώγος για να προσθέσει πως μέχρι τον Ιούνιο η εμβολιαστική κάλυψη φτάσει το 50%-60%.