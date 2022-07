Βροχή οι παραιτήσεις κομματικών στελεχών των Συντηρητικών

Ένας από τους αντιπροέδρους του κυβερνώντος Συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας, ο Μπιμ Αφολάμι, παραιτήθηκε από τη θέση του, δήλωσε την Τρίτη στο Twitter η πολιτική συντάκτρια του TalkTV, Κέιτ ΜακΚαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Δύο βουλευτές από το Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας παραιτήθηκαν από τις κατώτερες κυβερνητικές θέσεις τους την Τρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Οι ιδιωτικοί γραμματείς του κοινοβουλίου Τζόναθαν Γκούλις και Σακίμπ Μπάτι δημοσίευσαν επιστολές παραίτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The Conservative party has always been the party of integrity and honour but recent events have undermined trust and standards in public life. It is for this reason that sadly, I must resign.



