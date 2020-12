Brexit: Oι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των «27» επισφράγισαν το deal με την Bρετανία

Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της ΕΕ επισφράγισε σήμερα από την πλευρά της τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης της συμφωνίας που επετεύχθη προ ημερών μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου για τη μελλοντική μεταξύ τους εμπορική σχέση.

«Οι Πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν ομόφωνα την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ». ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ Σεμπάστιαν Φίσερ.

