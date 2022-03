Βρετανικό ΥΠΑΜ: Πώς εξελίσσεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (Χάρτης)

Μαίνονται οι μάχες κατά την ένατη μέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τον κλοιό να σφίγγει στο Κίεβο και τις άλλες μεγάλες πόλεις. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλα τα μέτωπα.

Όπως φαίνεται από τον χάρτη, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ως στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά και τις μεγάλες πόλεις της Νότιας Ουκρανίας όπως η Μαριούπολη και η Οδησσός.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2022



