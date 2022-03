Βρετανικό ΥΠΑΜ: Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιφ

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ρωσικές δυνάμεις που προωθούνται από την Κριμαία προσπαθούν ακόμη να παρακάμψουν το Μικολάιφ, καθώς προσπαθούν να κινηθούν δυτικά προς την Οδησσό, προσθέτοντας ότι αυτές οι δυνάμεις σημείωσαν μικρή πρόοδο την περασμένη εβδομάδα.

"Ο αποκλεισμός των ουκρανικών ακτών είναι πιθανόν να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, εμποδίζοντας ζωτικής σημασίας προμήθειες να φθάσουν στον ουκρανικό πληθυσμό", ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Twitter.

