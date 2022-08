Βρετανικό ΥΠΑΜ: Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε τμήματα της αν. Ουκρανίας

Η Ρωσία έχει πιθανώς εντείνει τις επιθέσεις κατά μήκος του τομέα του Ντονέτσκ στην περιοχή του Ντονμπάς τις τελευταίες πέντε μέρες σε μια κίνηση που μπορεί να αποσκοπεί στο να προσελκύσει ουκρανικά στρατεύματα και να αποτρέψει μια αντεπίθεση, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Έντονες μάχες διεξάγονται κοντά στις πόλεις Σιβέρσκ και Μπαχμούτ, οι οποίες βρίσκονται βόρεια της κατεχόμενης από τις ρωσικές δυνάμεις πόλης του Ντονέτσκ, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην καθημερινή ενημέρωσή του στο Twitter.

«Υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα η Ρωσία να έχει αυξήσει τις προσπάθειές της στο Ντονμπάς σε μια απόπειρα να προσελκύσει ή να σταθεροποιήσει επιπρόσθετες ουκρανικές μονάδες, εν μέσω εικασιών ότι η Ουκρανία σχεδιάζει μεγάλη αντεπίθεση», προσθέτει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

