Βρετανία: Σταδιακή μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία έως το τέλος του έτους

Τη σταδιακή μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2022 ανακοίνωσε ο υπουργός Επιχειρήσεων Κουάσι Κιυαρτέγκ με αναρτήσεις του στο twitter.

Όπως έγραψε η μετάβαση αυτή θα δώσει αρκετό χρόνο στην αγορά, στις επιχειρήσεις και τις αλυσίδες εφοδιασμού να αντικαταστήσουν τις ρωσικές εισαγωγές οι οποίες φτάνουν το 8% της ζήτησης. «Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση ώστε να μην επηρεαστούν οι καταναλωτές» τόνισε.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.



This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.



(1/4)