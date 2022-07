Βρετανία: Ρεκόρ θερμοκρασίας με 39,1 βαθμούς Κελσίου

Ρεκόρ θερμοκρασίας με 39,1 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκε σε προκαταρκτική μέτρηση πριν λίγο στη νότια Αγγλία και συγκεκριμένα στο Τσαρλγουντ του Σάρει, όπως ανακοίνωσε το Met Office.

«Αν επιβεβαιωθεί θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μ. Βρετανία», ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία στο tweet της

🌡️ A temperature of 39.1°C has provisionally been recorded at Charlwood, Surrey



If confirmed this will be the highest temperature ever recorded in the UK⚠️



Temperatures are likely to rise further through today 📈#heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/aC2YPg3Q2G