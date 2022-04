Βρετανία: «Πύρρειος νίκη» για τους Ρώσους στο Ντονμπάς

Τα ρωσικά κέρδη στο Ντονμπάς είχαν «σημαντικό κόστος» για τις δυνάμεις τους, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας στην τελευταία του αναφορά. Η Ρωσία απέσυρε τις δυνάμεις της έξω από το Κίεβο τον περασμένο μήνα, αφού απέτυχε να καταλάβει την πρωτεύουσα στα αρχικά στάδια της εισβολής της στις 24 Φεβρουαρίου και εξαπέλυσε μαζική επίθεση στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας.



Η έκθεση των βρετανικών υπηρεσιών αναφέρει πως «η Μάχη του Ντονμπάς παραμένει το κύριο στρατηγικό επίκεντρο της Ρωσίας, προκειμένου να επιτύχει τον μεγάλο στόχο της που είναι να εξασφαλίσει τον έλεγχο στις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ.



Σε αυτές τις περιφέρειες οι μάχες ήταν ιδιαίτερα σκληρές γύρω από το Λίσιτσανσκ και το Σέβεροντόνετσκ, προσπαθώντας να προελάσουν νότια από το Ιζίουμ προς το Σλοβιάνσκ.



Λόγω της ισχυρής ουκρανικής αντίστασης, τα ρωσικά εδαφικά κέρδη έχουν περιοριστεί και έχουν επιτευχθεί με σημαντικό κόστος για τις ρωσικές δυνάμεις».

