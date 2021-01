Βρετανία: Πυροβολισμοί στο Νότιο Γιορκσάιρ - Αναφορές για έναν νεκρό

Πυροβολισμούς έξω από ένα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Νότιο Γιορκσάιρ δέχτηκε ένας άνδρας, με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα να κάνουν λόγο ότι έπεσε νεκρός, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

«Η αστυνομία κλήθηκε στη Wath Road, Mexborough, στις 4.46 μ.μ. σήμερα (Δευτέρα) μετά από αναφορές για πυροβολισμό. Οι αξιωματικοί βρίσκονται επί του παρόντος στη σκηνή καθώς συνεχίζονται οι έρευνες», ανέφερε η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ για το συμβάν, σύμφωνα με την examinerlive.co.uk.

