Βρετανία: Πυροβολισμοί κοντά σε κολλέγιο στο Σάσεξ - Μια σύλληψη, δυο τραυματίες

Στη σύλληψη ενός ανδρός, προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο κολλέγιο Κρόλεϊ.

«Ένας άνδρας τέθηκε υπό κράτηση μετά από αναφορές πυροβολισμών κοντά στο Crawley College. Παρακαλώ μείνετε μακριά από την περιοχή αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία» ανέφερε σε tweet της η αστυνομία του Σάσεξ.

One man has been detained following reports of shots being fired near Crawley College.

Please stay away from the area at this time.



There is a large police presence at scene and in the local area.



