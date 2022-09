Βρετανία: Ψευδής ο ισχυρισμός Πούτιν για εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών σε φτωχές χώρες

Η Βρετανία απέρριψε σήμερα ως ψευδή τον ισχυρισμό του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μόνο ένα μέρος από τα σιτηρά που εξάγονται από την Ουκρανία στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας φθάνουν στις φτωχές χώρες.



Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη, χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένες πηγές, ότι μόνο 2 από τα 87 πλοία, που μεταφέρουν 60.000 τόνους προϊόντων, πήγαν σε φτωχές χώρες. Η συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας, τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο μήνα.



Επικαλούμενο στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι περίπου το 30% των σιτηρών που εξάγονται βάσει της συμφωνίας έχουν φθάσει σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.



Η Ρωσία ακολουθεί σκοπίμως μια στρατηγική παραπληροφόρησης καθώς θέλει να αποφύγει την όποια ευθύνη για θέματα επισιτιστικής ανασφάλειας, να κηλιδώσει την αξιοπιστία της Ουκρανίας και να ελαχιστοποιήσει την αντίθεση στην εισβολή της, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο σε ανάρτηση στο Twitter.



