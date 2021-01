Βρετανία: Πρώτος εμβολιασμός με το σκεύασμα της AstraZeneca

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι ένας συνταξιούχος έλαβε σήμερα την πρώτη δόση του νέου εμβολίου κατά του κορονοϊού που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και την φαρμακευτική AstraZeneca.

Ο Μπράιαν Πινκερ έγινε το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε από την επικεφαλής νοσοκόμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Οξφόρδης. Ο συνταξιούχος ο οποίος έχει νεφρική ανεπάρκεια δήλωσε "πολύ χαρούμενος" που έλαβε το εμβόλιο COVID-19 και ότι μπορεί τώρα "να γιορτάσει την 48η επέτειο του γάμου μου με τη σύζυγό του Σίρλεϊ αργότερα φέτος."

'I'm so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.'



82-year-old Brian Pinker became the first person in the world to receive the new Oxford AstraZeneca vaccine this morning at @OUHospitals. pic.twitter.com/nhnd3Sx97m