Βρετανία: Οι Ρώσοι επιχειρούν να περικυκλώσουν πόλεις-κλειδιά στην Ουκρανία

Η Ρωσία έχει δώσει εντολή σε μεγάλο μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων στην Ουκρανία να περικυκλώσουν πόλεις-κλειδιά, επιβραδύνοντας έτσι την προέλασή της, υποστήριξε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

«Εξαιτίας της σθεναρής ουκρανικής αντίστασης, η ρωσική στρατιωτική διοίκηση έχει δεσμεύσει έναν αυξημένο αριθμό των δυνάμεων που έχει αναπτύξει για να περικυκλώσει πόλεις-κλειδιά. Ως εκ τούτου έχουν μειωθεί οι διαθέσιμες δυνάμεις που θα συνέχιζαν την προέλασή τους και επιβραδύνεται περαιτέρω η ρωσική πρόοδος», αναφέρει σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

(2 of 2) Protests against Russian occupation have been reported throughout the week in the Russian-held cities of Kherson, Melitopol and Berdyansk. 400 protestors were reportedly detained by Russian forces in the Kherson Oblast yesterday.