Βρετανία: Οι ικανότερες μονάδες του ρωσικού στρατού υφίστανται βαριές απώλειες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί βαριές απώλειες σε ορισμένες από τις πιο ικανές και καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες του στρατού της Ρωσίας, υποστήριξε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον ένα T-90M –πρόκειται για το πιο σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο άρμα μάχης της Ρωσίας, με θωράκιση σχεδιασμένη για να αντέχει πλήγματα από τα περισσότερα αντιαρματικά όπλα– καταστράφηκε σε μάχη, πρόσθεσε το βρετανικό υπουργό Άμυνας μέσω Twitter.

Σε υπηρεσία στις καλύτερα εξοπλισμένες μονάδες του στρατού της Ρωσίας, ανάμεσά τους αυτές που πολεμούν στην Ουκρανία, έχουν τεθεί περίπου 100 T-90M, σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας, που τονίζει ότι η αντικατάστασή τους είναι δύσκολη, με δεδομένες τις δυτικές κυρώσεις που στερούν από τη Μόσχα την πρόσβαση κυρίως σε μικροηλεκτρονικά.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022



