Βρετανία: Μοιάζει απίθανο να εμπλακεί στρατιωτικά στον πόλεμο η Λευκορωσία

«Πολύ απίθανο» οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές ασκήσεις της Λευκορωσίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα να αποτελούν ένδειξη ότι ετοιμάζεται να μπει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.



Την Πέμπτη, ο στρατός της Λευκορωσίας ξεκίνησε ασκήσεις ρουτίνας κοντά στη Βρέστη κοντά στα πολωνικά σύνορα, γύρω από την πρωτεύουσα Μινσκ και στη βορειοανατολική περιοχή του Βίτεμπσκ.



Η Λευκορωσία έχει δηλώσει ότι οι ασκήσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη, είχαν σκοπό να εξασκήσουν την «απελευθέρωση εδαφών που κατέλαβε προσωρινά ο εχθρός» και την ανάκτηση του ελέγχου σε παραμεθόριες περιοχές.



Στην τελευταία ενημέρωση του, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σχολίασε: «Αν και η χρήση του λευκορωσικού εδάφους από τη Ρωσία ήταν καθοριστική για την αποτυχημένη προέλαση της Ρωσίας στο Κίεβο στις αρχές της εισβολής, οι λευκορωσικές δυνάμεις έχουν περιορισμένες επιθετικές ικανότητες και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία.



«Είναι πολύ απίθανο αυτές οι ασκήσεις να αποτελούν ένδειξη προετοιμασίας για άμεση εμπλοκή της Λευκορωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας».

