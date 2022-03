Βρετανία: «Καμία σημαντική αλλαγή» από τις ρωσικές δυνάμεις

Δεν υπήρξε «καμία σημαντική αλλαγή» στις επιχειρησιακές εξελίξεις των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες, αναφέρει σε έκθεσή του το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ρωσία έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος στο νότο, κοντά στη Μαριούπολη, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες.

Στην αναφορά αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

- Τις τελευταίες 24 ώρες δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή στις διαθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στην κατεχόμενη Ουκρανία.

- Οι συνεχιζόμενες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποστήριξης έχουν επιδεινωθεί, από τη συνεχιζόμενη έλλειψη δυναμικής και ηθικού μεταξύ του ρωσικού στρατού και από τις σκληρή αντίσταση των Ουκρανών.

- Η Ρωσία έχει κερδίσει περισσότερο έδαφος στο νότο, κοντά στη Μαριούπολη, όπου συνεχίζονται σφοδρές μάχες καθώς η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το λιμάνι».

