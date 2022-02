Βρετανία: Και 10ος βουλευτής του Τζόνσον κατέθεσε επιστολή δυσπιστίας σε βάρος του

Άλλος ένας βουλευτής του Συντηρητικού κόμματος δήλωσε σήμερα ότι δεν στηρίζει πλέον τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και κατέθεσε επιστολή δυσπιστίας σε βάρος του.

«Τα πρότυπα στον δημόσιο βίο μετράνε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ πλέον να στηρίζω τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο Άντονι Μάνγκνολ, που εκπροσωπεί το Τότνες, στη νοτιοδυτική Αγγλία, από το 2019.

«Οι πράξεις του και οι μισοαλήθειες του επισκιάζουν την εξαιρετική δουλειά που κάνουν τόσοι άριστοι υπουργοί και συνάδελφοι. Κατέθεσε επιστολή δυσπιστίας», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Twitter.

Standards in public life matter.



At this time I can no longer support the PM. His actions and mistruths are overshadowing the extraordinary work of so many excellent ministers and colleagues.



I have submitted a letter of no confidence.