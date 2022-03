Βρετανία: Η στασιμότητα της Ρωσίας οδηγεί σε ανηλεείς βομβαρδισμούς και απώλειες αμάχων

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις ανηλεώς καθώς η προέλασή τους έχει ουσιαστικά παραμείνει στάσιμη στις ανατολικές περιοχές, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στη νεότερή του ενημέρωση. Οι εν λόγω ρωσικοί βομβαρδισμοί σε μεγάλες πόλεις έχουν οδηγήσει σε ευρεία καταστροφή και πολλές απωλειών αμάχων.

Βάσει της ίδια ενημέρωσης, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν μεγάλο αριθμό πόλεων στην ανατολική Ουκρανία αλλά έχουν σημειώσει περιορισμένη πρόοδο για την κατάληψη καίριων στόχων τους την εβδομάδα που πέρασε.

Οι βρετανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι δυνάμεις της Μόσχας θα εξαπολύσουν χτυπήματα για να καταφέρουν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές καθώς φαίνεται να περιορίζουν τις ήδη μεγάλες απώλειές τους, εις βάρος περισσότερων απωλειών αμάχων.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 March 2022



