Βρετανία: Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει σοβαρές κυρώσεις, αν εγκαταστήσει φιλορώσο ηγέτη στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές κυρώσεις, αν εγκαταστήσει ένα καθεστώς μαριονέτα στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ, λίγες ώρες αφού το Λονδίνο κατηγόρησε τη Μόσχα ότι σκέφτεται να εγκαταστήσει φιλορώσο ηγέτη στο Κίεβο.

"Θα υπάρξουν σοβαρές κυρώσεις, αν η Ρωσία κάνει αυτή την κίνηση να προσπαθήσει να εισβάλει αλλά και να εγκαταστήσει ένα καθεστώς μαριονέτα" στην Ουκρανία, τόνισε ο Ράαμπ μιλώνας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Υπενθυμίζεται ότι η η Βρετανία κατηγόρησε τη Ρωσία πως "επιδιώκει να εγκαταστήσει φιλορώσο ηγέτη στο Κίεβο" και σχεδιάζει να προχωρήσει σε "κατοχή" της Ουκρανίας.

"Έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές υπηρεσίες κατασκοπείας διατηρούν δεσμούς με αρκετούς ουκρανούς πρώην πολιτικούς", ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. "Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ρωσική κυβέρνηση επιδιώκει να εγκαταστήσει φιλορώσο ηγέτη στο Κίεβο, ενώ σχεδιάζει να εισβάλει και να καταλάβει την Ουκρανία", συνέχιζε το κείμενο.

"Δεν θα ανεχθούμε το Κρεμλίνο να συνωμοτήσει για να εγκαταστήσει φιλορωσική ηγεσία στην Ουκρανία", τόνισε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας στο Twitter.

We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9