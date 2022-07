Βρετανία: Η Ρωσία έχει βάλει μπροστά την ομάδα Wagner

Η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τη γνωστή ομάδα μισθοφόρων Wagner για να ενισχύσει τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής στον πόλεμο στην Ουκρανία.



Σύμφωνα με τους Βρετανούς, η Wagner μειώνει τα πρότυπα στρατολόγησης της και προσλαμβάνει κατάδικους και άτομα που είχαν μπει στο παρελθόν στη μαύρη λίστα. «Αυτό θα έχει πολύ πιθανό αντίκτυπο στη μελλοντική λειτουργική αποτελεσματικότητα του ομίλου», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Η Ρωσία φέρεται να χρησιμοποίησε τη Wagner για να ενισχύσει τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής και να μειώσει τις ελλείψεις επάνδρωσης και τις απώλειες.



Για τους Βρετανούς είναι σχεδόν σίγουρο πως έπαιξε κεντρικό ρόλο στις πρόσφατες μάχες, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης της Ποπάσνα και του Λυσιστσάνσκ και η μάχη αυτή της έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες



