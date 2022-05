Βρετανία: Η πόλη Ουίτμπι έσπασε το ρεκόρ Γκίνες για συνάθροιση... βαμπίρ

Μαύρες κάπες και μυτεροί κυνόδοντες: το παγκόσμιο ρεκόρ συνάθροισης… βαμπίρ καταρρίφθηκε στο Ουίτμπι της Βρετανίας, 125 χρόνια από την ημέρα που κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ.

Το Ουίτμπι, αυτή η κωμόπολη της βορειοανατολικής Αγγλίας, ενέπνευσε τον Ιρλανδό συγγραφέα να γράψει το μυθιστόρημα αυτό, που έμελε να γίνει κλασικό.

«Μόλις σπάσαμε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνάθροιση ανθρώπων μεταμφιεσμένων σε βαμπίρ, με 1.369 βαμπίρ!» ανέφερε το English Heritage, ο βρετανικός οργανισμός που διαχειρίζεται το, ερειπωμένο πλέον, Αββαείο του Ουίτμπι.

Οι επίσημοι ενδυματολογικοί κανόνες ήταν σαφείς και πολύ αυστηροί: οι συμμετέχοντες έπρεπε οπωσδήποτε να φορούν μαύρα παπούτσια, μαύρο παντελόνι ή φουστάνι, μαύρη κάπα και ψεύτικα, μυτερά δόντια.

Το προηγούμενο ρεκόρ, με 1.039 βαμπίρ, το κατείχε η κωμόπολη Ντόσγουελ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Ο «Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ εκδόθηκε το 1897 και έκτοτε έχει εμπνεύσει πάμπολλες κινηματογραφικές ταινίες. Ο συγγραφέας είχε επισκεφθεί το Γουίτμπι το 1890 και η πόλη αυτή, στο Βόρειο Γιορκσάιρ, αποτέλεσε το φόντο για το γοτθικό μυθιστόρημά του.

We?ve just broken the GUINNESS WORLD RECORD™ for the Largest Gathering of People Dressed as Vampires with 1369 vampires! 🎉🏅



We?d like to say a BIG thank you to everyone who has come along to Whitby Abbey to help make this happen - you all looked fang-tastic! 🧛🧛‍♀️@GWR pic.twitter.com/0rjjAFVnUa