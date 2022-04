Βρετανία: Η Ουκρανία έχει σχεδόν πλήρη έλεγχο στον εναέριο χώρο της

Η Ουκρανία διατηρεί τον έλεγχο της πλειονότητας του εναέριου χώρου της, δήλωσε την Τετάρτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Ρωσία απέτυχε να καταστρέψει αποτελεσματικά την αεροπορία της χώρας ή να καταστείλει την αεροπορική της άμυνα.



«Η Ρωσία έχει πολύ περιορισμένη αεροπορική πρόσβαση στα βόρεια και δυτικά της Ουκρανίας, περιορίζοντας τις επιθετικές ενέργειες σε βαθιές επιθέσεις με πυραύλους εδάφους», ανέφερε στην ανάρτηση της στο Twitter.



«Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στη νότια και ανατολική Ουκρανία, παρέχοντας υποστήριξη στις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις», πρόσθεσε το υπουργείο, σύμφωνα με το Reuters.



Η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τα ουκρανικά στρατιωτικά μέσα και τις υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης σε εθνικό επίπεδο, ανέφεραν οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος απωλειών αμάχων, λέγοντας ότι οι περισσότερες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Μαριούπολη πιθανότατα χρησιμοποιούν βόμβες ελεύθερης πτώσης χωρίς καθοδήγηση.



«Αυτά τα όπλα μειώνουν την ικανότητα της Ρωσίας να κάνει αποτελεσματικές διακρίσεις κατά τη διεξαγωγή επιθέσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλειών αμάχων».



Πάντως, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

