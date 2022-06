Βρετανία: Η «Δημοκρατία του Ντονέτσκ» έχει χάσει πάνω από τις μισές δυνάμεις της

Η αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DPR) στην ανατολική Ουκρανία, η οποία ελέγχεται από φιλορωσικές δυνάμεις, έχει χάσει το 55% της δύναμής της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την DPR, μέχρι τις 16 Ιουνίου, 2.128 στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί σε μάχη και 8.897 είχαν τραυματιστεί, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε καθημερινή ενημέρωση στο Twitter.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει απολογισμό των στρατιωτικών απωλειών στην Ουκρανία μετά τις 25 Μαρτίου.

