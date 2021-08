Βρετανία: Αντιεμβολιαστές διαδηλωτές εισέβαλαν σε γραφεία ΜΜΕ - Βίντεο

Πολλές δεκάδες διαδηλωτές που αντιτίθενται στους περιορισμούς και στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 μπήκαν σήμερα δια της βίας σε ένα κτίριο του Λονδίνου που στεγάζει πολλά βρετανικά ειδησεογραφικά κανάλια.

Καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στη βρετανική πρωτεύουσα, κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να περάσουν από την ασφάλεια στο κτίριο της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων ITN όπου γυρίζονται τα ειδησεογραφικά προγράμματα των καναλιών ITV, Channel 4 και Channel 5. Συγκεντρώθηκαν στη ρεσεψιόν και, σύμφωνα με το ITV, τα έβαλαν με έναν παρουσιαστή.

Η αστυνομία ανέφερε μόνο ότι οι διαδηλωτές στη συνέχεια έφυγαν από το κτίριο.

